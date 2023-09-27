Посмотрите первый тизер комедии «Проклятие» с Эммой Стоун и Нейтаном Филдером

Канал Showtime показал дебютный трейлер сериала «Проклятие» от кинокомпании A24. Его премьера состоится 10 ноября на Showtime и Paramount+.
Сюжет рассказывает о недавно поженившихся супругах, которые пытаются зачать ребенка и одновременно снимаются в новом шоу по благоустройству дома «Филантропия». Отношения пары дают трещину, когда безрезультатные попытки забеременеть наталкивают их на мысль о якобы наложенном проклятии.
В сериале снимаются Эмма Стоун («Бедные-несчастные»), Нейтан Филдер («Репетиция») и Бенни Сафди («Лакричная пицца»), Корбин Бернсен («Дантист») и Констанс Шульман («Йоги»).
Филдер также выступил режиссером и соавтором сценария наряду с Сафди, сыгравшим в «Проклятии» продюсера с многочисленными секретами.
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