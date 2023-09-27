Посмотрите первый тизер комедии «Проклятие» с Эммой Стоун и Нейтаном Филдером

Сюжет рассказывает о недавно поженившихся супругах, которые пытаются зачать ребенка и одновременно снимаются в новом шоу по благоустройству дома «Филантропия». Отношения пары дают трещину, когда безрезультатные попытки забеременеть наталкивают их на мысль о якобы наложенном проклятии.