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Посмотрите первый тизер комедии «Проклятие» с Эммой Стоун и Нейтаном Филдером

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:05

Канал Showtime показал дебютный трейлер сериала «Проклятие» от кинокомпании A24. Его премьера состоится 10 ноября на Showtime и Paramount+.

Сюжет рассказывает о недавно поженившихся супругах, которые пытаются зачать ребенка и одновременно снимаются в новом шоу по благоустройству дома «Филантропия». Отношения пары дают трещину, когда безрезультатные попытки забеременеть наталкивают их на мысль о якобы наложенном проклятии.

В сериале снимаются Эмма Стоун («Бедные-несчастные»), Нейтан Филдер («Репетиция») и Бенни Сафди («Лакричная пицца»), Корбин Бернсен («Дантист») и Констанс Шульман («Йоги»).

Филдер также выступил режиссером и соавтором сценария наряду с Сафди, сыгравшим в «Проклятии» продюсера с многочисленными секретами.

Подробности по теме
Showtime показал первые кадры из «Проклятия» — комедии с Эммой Стоун и Нейтаном Филдером
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Эмма СтоунКорбин БернсенКонстанс Шульман
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