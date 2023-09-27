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Showtime показал первые кадры из «Проклятия» — комедии с Эммой Стоун и Нейтаном Филдером

Виктория Шанина
Сегодня в 15:11

Канал Showtime в своем официальном аккаунте в X (ранее — Twitter) показал первые кадры из предстоящего комедийного сериала «Проклятие» («The Curse»). Премьера запланирована на 10 ноября на стриминговых платформах Showtime и Paramount+.

На винтажных снимках (вероятно, снятых на пленку) появились авторы сериала Нейтан Филдер и Бенни Сафди, которые по совместительству стали и исполнителями главных ролей. Также на них можно заметить Эмму Стоун, которая играет супругу персонажа Филдера.

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Съемки картины проходили с июня по октябрь 2022 года. Всего в шоу будет десять эпизодов.

По сюжету молодожены Ашер и Уитни Сигел работают на телевидении и хотят завести ребенка — пока что, казалось бы, классическая история. Но жизнь супругов резко меняется, когда их планам начинает мешать проклятие от загадочного недоброжелателя.

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Эмма Стоун
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