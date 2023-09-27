Вышел новый тизер продолжения «Фарго». Он посвящен шерифу Рою Тиллману

Телеканал FX выпустил новый тизер пятого сезона «Фарго». Премьера сериала состоится 21 ноября.
На этот раз ролик посвящен шерифу Рою Тиллману, которого сыграл Джон Хэмм («Безумцы»). «Кого мне нужно убить, чтобы получить кофе?» — спрашивает он в кафе, озадачивая присутствующих.
Действие сериала разворачивается в той же вымышленной вселенной, что и оригинальный фильм, и исследует преступления различных персонажей в разные десятилетия. Пятый сезон рассказывает о шерифе Северной Дакоты Рое Тиллмане, который преследует по горячим следам девушку по имени Дороти. Она всего лишь домохозяйка, но с темным прошлым, которое вот-вот настигнет ее.
Помимо Хэмма, главные роли исполняют Джуно Темпл («Тед Лассо») и Дженнифер Джейсон Ли («Омерзительная восьмерка»). Над сценарием вновь работал создатель сериала Ноа Хоули. Ранее FX уже выпускал тизер к пятому сезону. Он был посвящен обычной на вид домохозяйке, которая на самом деле хранит страшные тайны.
С момента выхода пилотной серии «Фарго» приобрел огромный успех. Каждый сезон он возглавляет чарты и собирает огромное количество зрителей. За все четыре сезона сериал получил 228 номинаций на различные премии и выиграл 51, в том числе шесть премий «Эмми» и три «Золотых глобуса».