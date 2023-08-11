Цены на поездки в Турцию достигли максимума с 2001 года

Средняя цена за поездку составляет 83,4 тыс. рублей. Стоимость туров в Турцию с 2001 года повышалась постепенно, в начале десятилетия отправиться на отдых можно было за 11 тыс. рублей. В январе 2023-го цена дошла до 52,1 тыс. рублей.
Резкое повышение стоимости поездки в Турцию произошло в мае. Тогда туры с 69 тыс. рублей выросли до 76,2 тыс. В июне цена составляла уже 81 тыс. рублей.
В этом году исторического максимума достигли цены на туры и в другие страны. В их числе Беларусь — 29,3 тыс., Азербайджан, Армения, Грузия — 54,5 тыс., а также Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан — 63,3 тыс.
Ранее аналитики Travelata.ru подсчитали, что отдых в России подорожал сильнее, чем в Турции или Египте. Средний чек при бронировании тура на популярных курортных направлениях в августе стал выше на 15–33% год к году.