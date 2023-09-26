Суд признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве

В Нью-Йорке суд признал экс-президента США Дональда Трампа виновным в мошенничестве. Об этом сообщил Reuters.
Решение вынес судья Артур Энгорон. Он удовлетворил иск генпрокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс, обвинившей Травмпа в незаконном завышении его активов и чистого состояния с целью получения лучших условий по банковским кредитам.
По данным Джеймс, Трамп утверждал, что его капитал выше реального на 2,23 млрд долларов, а в одном случае — даже на 3,6 млрд. Ответчиком в иске выступал как лично Трамп, так и Trump Organization.
Прокурор утверждал, что бывший президент и его бизнес-партнеры сделали более 200 ложных и вводящих в заблуждение заявлений в период с 2011 по 2021 год. Это позволяло Трампу получать более выгодные деловые предложения.
Рассмотрение дела запланировано на 2 октября, но Джеймс попросила суд уже сейчас обозначить, виновен ли Трамп в мошенничестве. Трамп просил отклонить это ходатайство и закрыть дело до официального рассмотрения.
Суд в результате встал на сторону прокурора Джеймс, которую представители Трампа называли «необразованной» в вопросах недвижимости. Теперь Трампу предстоит длительное разбирательство, оно продлится предположительно до декабря.
В данный момент против Трампа возбуждены уже три уголовных дела. В апреле 2023 года в Нью-Йорке его обвинили в фальсификации деловой отчетности, а в июне прокуратура открыла дело, связанное с незаконным хранением секретных документов в резиденциях Трампа. В августе экс-президенту также предъявили обвинения по делу о штурме Капитолия, произошедшем 6 января 2021 года.