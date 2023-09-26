Суд признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве

В данный момент против Трампа возбуждены уже три уголовных дела. В апреле 2023 года в Нью-Йорке его обвинили в фальсификации деловой отчетности, а в июне прокуратура открыла дело, связанное с незаконным хранением секретных документов в резиденциях Трампа. В августе экс-президенту также предъявили обвинения по делу о штурме Капитолия, произошедшем 6 января 2021 года.