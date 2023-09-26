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Суд утвердил перевод Алексея Навального* в колонию особого режима

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:28

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор Алексея Навального* и утвердил его перевод в колонию особого режима. Об этом сообщили ТАСС, «Ведомости» и РИА «Новости».

Суд оставил в силе приговор для Навального* по делу об экстремизме в виде девятнадцати лет заключения. Уже проведенное оппозиционером в заключении время будет засчитано в общий срок наказания из расчета один день за один день.

Заседание суда проходило в закрытом режиме из‑за присланного из МВД письма с информацией, что сторонники Навального* якобы планируют провокации в ходе рассмотрения жалобы. Сам Навальный* участвовал в заседании по видеосвязи.

В данный момент Навальный* находится в колонии строгого режима в поселке Мелехово Владимирской области. В ближайшее время его переведут в колонию особого режима, какую именно — пока неизвестно.

Особый режим предполагает, что Навальному запретят свидания и переписку на первые десять лет срока. Перемещаться по территории колонии ему можно будет лишь в согнутом положении с наручниками за спиной и в сопровождении нескольких охранников. Прогулки будут ограничены закрытым двориком.

В колониях особого режима бывают одиночные камеры и камеры на 2–4 человека, при этом разговаривать с сокамерниками нельзя. В таких камерах постоянно включен свет и установлены дополнительные решетки на окнах.

Суд рассмотрел также апелляцию второго фигуранта дела — техдиректора ютуб-проекта Навального* Даниэля Холодного. Его приговор также оставили без изменений: Холодный проведет в колонии общего режима восемь лет за финансирование экстремистской деятельности и участие в экстремистской организации.

В августе Мосгорсуд на выездной заседании в ИК-6 признал Навального* виновным в призывах к экстремизму, создание НКО, посягающей на права граждан, финансировании экстремизма, создании экстремистского сообщества, вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий и реабилитации нацизма.

Навальный* находился в колонии с февраля 2021 года, когда суд по требованию ФСИН заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. В июне 2022-го политика приговорили еще к девяти годам по делу о мошенничестве с донатами, а после перевели в колонию строгого режима в поселке Мелехово Владимирской области.

* Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов.

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