Суд утвердил перевод Алексея Навального* в колонию особого режима

Навальный* находился в колонии с февраля 2021 года, когда суд по требованию ФСИН заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. В июне 2022-го политика приговорили еще к девяти годам по делу о мошенничестве с донатами, а после перевели в колонию строгого режима в поселке Мелехово Владимирской области.