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Блогер рассказал, как купил NFT-гифку за 7 млн долларов. Сейчас она не стоит ничего

Виктория Шанина
Сегодня в 17:02

Криптоинвестор и блогер с ником @CozomoMedici в X (ранее — Twitter) рассказал о своей самой неудачной инвестиции — он потерял 7 млн долларов из‑за NFT-гифки.

Блогер купил токен, когда NFT еще пользовались популярностью и стоили больших денег. Теперь же она в буквальном смысле не стоит ничего.

«Я заплатил за эту гифку 7 млн долларов, и теперь самое высокое предложение по ней составляет 0,00 доллара 😢», — пишет @CozomoMedici.

© CozomoMedici/twitter.com

В сентябре компания DappGamble выяснила, что 95% невзаимозаменяемых токенов (NFT) обесценились. Исследование проводилось на основе данных сервисов NFTScan и CoinMarketCap.

DappGamble изучила более 73 тыс. NFT-коллекций, из них стоимость 69 795 в настоящее время составляет ноль ETH (Ethereum). Этими NFT владеют более 23 млн человек.

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