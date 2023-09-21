95% существующих NFT-токенов обесценилось. Ими владеют более 23 млн человек

Компания DappGamble выяснила, что 95% невзаимозаменяемых токенов (NFT) обесценилось. Исследование проводилось на основе данных сервисов NFT Scan и CoinMarketCap.
DappGamble изучила более 73 тыс. NFT-коллекций, из них стоимость 69 795 в настоящее время составляет ноль ETH (Ethereum). Этими NFT владеют более 23 миллионов человек. «Статистика фактически означает, что 95% людей, владеющих коллекциями NFT, в настоящее время держат бесполезные инвестиции», — подчеркивается в исследовании.
По словам экспертов, 79% всех коллекций до сих пор не распроданы на торговых площадках до конца, из‑за чего возник избыток предложений. «Несмотря на то, что пространство NFT представило революционно новую модель владения и монетизации цифровых активов, оно остается крайне спекулятивным и волатильным рынком», — заявляют в DappGamble.
В исследовании говорится, что 18% некогда популярных коллекций, который продавались за сотни тыс. долларов, сейчас имеют нулевую цену. Более 41% топовых NFT стоят от 5 до 100 долларов и только менее 1% NFT могут похвастаться ценой более 6000 долларов.
В DappGamble считают, что в будущем невзаимозаменяемые токены все же смогут занять свое место. В компании подчеркивают, что шумиха, поднятая в 2021 году, неминуемо должна была провалиться из‑за чрезмерного преувеличения достоинства NFT.
По мнению экспертов, чтобы иметь долгосрочную ценность, токены должны быть настоящим искусством, либо приносить реальную пользу. Среди примеров практического использования токенов исследователи называют — оцифровку и защиту культурных артефактов, внутриигровые активы и анонимность в сети.
«В этом постоянно развивающемся пространстве будущее NFT будет определяться не спекуляциями, а реальной ценностью и полезностью, которую они приносят своим владельцам», — подчеркивается в исследовании.
В 2021 году (во время пика NFT) мы рассказывали, что такое невзаимозаменяемые токены, а также разбирались, как они попали в видеоигры и почему многим это так не понравилось.