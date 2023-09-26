WhatsApp* пока не будет запускать каналы в России

Позже Роскомнадзор предупредил о возможной блокировке мессенджера WhatsApp после появления в нем каналов. Первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин отмечал, что власти РФ могут пересмотреть политику в отношении WhatsApp, поскольку изначально мессенджер как продукт компании Meta* не заблокировали из‑за того, что он был средством коммуникации, а не размещения информации.