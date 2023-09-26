WhatsApp* пока не будет запускать каналы в России

Мессенджер WhatsApp* временно отложил запуск в России сервиса каналов по аналогии с телеграмом. Об этом пишет The Moscow Times представитель Meta*.
Собеседник издания уточнил, что в ближайшие недели возможность создавать каналы появится в других странах. Решение о переносе запуска касается только российских пользователей.
WhatsApp объявил о появлении функции каналов в более чем 150 странах в середине сентября. Для тестирования обновления доступ к сервису уже дали некоторым организациям, спортивным командам, деятелям искусства и лидерам мнений — на них уже можно подписаться.
Позже Роскомнадзор предупредил о возможной блокировке мессенджера WhatsApp после появления в нем каналов. Первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин отмечал, что власти РФ могут пересмотреть политику в отношении WhatsApp, поскольку изначально мессенджер как продукт компании Meta* не заблокировали из‑за того, что он был средством коммуникации, а не размещения информации.
* WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, деятельность ее сервисов в стране запрещена.