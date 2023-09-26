В сети появился новый трейлер биографической спортивной комедии Тайки Вайтити «Следующий гол — победный». Ее премьера в мировом прокате состоится 17 ноября.
По сюжету голландский футбольный тренер Томас Ронген должен превратить сборную Американского Самоа по футболу, считающуюся одной из самых слабых команд в мире, в элитную сборную.
«Я взялся за этот фильм, ничего не зная о футболе, и к концу ленты я знал еще меньше», — признается в трейлере Вайтити.
Главную роль в фильме сыграл Майкл Фассбендер (это его первая роль за четыре года). Еще в актерский состав вошли Элизабет Мосс, Оскар Кайтли, Ули Латукефу, Рейчел Хаус, Каймана, Дэвид Фейн, Бьюла Коале, Крис Алосио, Уилл Арнетт, Рис Дарби и Вайтити.
Критики встретили фильм без особого энтузиазма. На Rotten Tomatoes «Следующий гол — победный» имеет рейтинг 50%, а на Metacritic — 51 балл из 100. Одни журналисты раскритиковали Фассбендера в комедийном амплуа, а другие отметили, что у Вайтити получилась неплохая спортивная лента.