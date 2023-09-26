Реклама
Новости

Смотрим новый трейлер фильма Тайки Вайтити «Следующий гол — победный»

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:53

В сети появился новый трейлер биографической спортивной комедии Тайки Вайтити «Следующий гол — победный». Ее премьера в мировом прокате состоится 17 ноября.

По сюжету голландский футбольный тренер Томас Ронген должен превратить сборную Американского Самоа по футболу, считающуюся одной из самых слабых команд в мире, в элитную сборную.

«Я взялся за этот фильм, ничего не зная о футболе, и к концу ленты я знал еще меньше», — признается в трейлере Вайтити.

Главную роль в фильме сыграл Майкл Фассбендер (это его первая роль за четыре года). Еще в актерский состав вошли Элизабет Мосс, Оскар Кайтли, Ули Латукефу, Рейчел Хаус, Каймана, Дэвид Фейн, Бьюла Коале, Крис Алосио, Уилл Арнетт, Рис Дарби и Вайтити.

Критики встретили фильм без особого энтузиазма. На Rotten Tomatoes «Следующий гол — победный» имеет рейтинг 50%, а на Metacritic — 51 балл из 100. Одни журналисты раскритиковали Фассбендера в комедийном амплуа, а другие отметили, что у Вайтити получилась неплохая спортивная лента.

Подробности по теме
«Следующий гол — победный»: комедия Тайки Вайтити про худшую футбольную сборную на свете
расскажите друзьям
люди
Майкл ФассбендерЭлизабет МоссОскар КайтлиРейчел ХаусДэвид ФейнУилл Арнетт
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»