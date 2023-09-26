Гильдия актеров проголосовала за разрешение забастовки против разработчиков видеоигр

Члены Гильдии актеров (SAG-AFTRA) проголосовали за разрешение забастовки против 10 крупнейших компаний, производящих игры. Об этом сообщает Deadline.
В голосовании приняли участие 34 687 членов гильдии (27,47% от общего числа имеющих право голоса), за разрешение забастовки выступили 98,32%. «Компаниям, занимающимся видеоиграми, пора прекратить играть в игры и серьезно подойти к достижению соглашения по этому контракту», — заявила президент SAG-AFTRA Фрэн Дрешер.
По данным Deadline, голосование не обязательно означает, что забастовка состоится. Скорее, оно дает национальному совету право объявить ее, если в результате переговоров не удастся достичь приемлемого соглашения.
В число компаний, которым грозит возможная забастовка, входят: Activision, Blindlight, Disney, Electronic Arts, Epic Games, Formosa Interactive, Insomniac Games, Take-Two, VoiceWorks Productions и WB Games.
«После пяти раундов переговоров стало совершенно ясно, что компании, производящие видеоигры, не хотят идти на конструктивное сотрудничество по важнейшим вопросам: компенсация, заниженная инфляцией, нерегулируемое использование ИИ и безопасность», — заявил главный переговорщик SAG-AFTRA Дункан Крабтри-Айрленд.
Последняя забастовка SAG-AFTRA против игровых компаний проходила в 2016 году. Она была самой продолжительной в истории гильдии, продлившись 183 дня. В результате забастовки был ратифицирован контракт, срок действие которого истекает в 2023 году.
25 сентября Гильдия сценаристов Америки (WGA) заключила предварительную сделку о новом трехлетнем контракте с крупнейшими студиями и стримерами после 146-дневной забастовки.