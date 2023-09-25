Telegram снизил порог голосов для публикации сторис в каналах

Функция появилась 23 сентября. Тогда для публикации каналами сторис требовалось 0,4% голосов («бустов») из общего количества премиум-подписчиков. Чем больше у канала подписчиков, тем больше «бустов» ему требовалось, при этом у пользователя всего один «буст» в день.