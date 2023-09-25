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Telegram снизил порог голосов для публикации сторис в каналах

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:59

Telegram изменил правила публикации сторис для каналов: теперь, чтобы появилась возможность публикации, нужно набрать количество голосов, равное 0,1% подписчиков канала. Об этом сообщает «Код Дурова».

Функция появилась 23 сентября. Тогда для публикации каналами сторис требовалось 0,4% голосов («бустов») из общего количества премиум-подписчиков. Чем больше у канала подписчиков, тем больше «бустов» ему требовалось, при этом у пользователя всего один «буст» в день.

Правила подверглись критике от администраторов телеграм-каналов. Например, если подписчиков несколько сотен и выше, переход на новые уровни замедляется. Телеграм-каналам также пришлось «попрошайничать», чтобы получить «бусты» от своих премиум-подписчиков.

Сами сторис появились в Telegram в июле. Основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что они помогут сделать профили пользователей «более информативными и красочными».

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Павел Дуров
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