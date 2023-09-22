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Telegram разрешил каналам публиковать сторис при поддержке пользователей с премиум-подпиской

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:00

Мессенджер Telegram разрешил публиковать сторис каналам, которые готовы поддержать пользователи с premium-подпиской. Об этом стало известно из блога приложения.

Каждый обладатель подписки Premium получит один голос, который можно отдать любому каналу. Голоса можно передавать не чаще одного раза в сутки.

«Чем больше у канала голосов, тем выше его уровень, а каждый новый уровень позволяет ежедневно публиковать для всех подписчиков одну дополнительную историю», — пояснили в Telegram.

Сторис могут размещать администраторы каналов с соответствующими правами и активной подпиской Premium. Публикации можно делать от имени канала или от собственного имени администратора.

Кроме того, теперь в сторис можно добавлять стикеры-реакции в виде эмодзи, а также собственную музыку или голосовое сопровождение.

Сторис появились в Telegram в июле. Основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что они помогут сделать профили пользователей «более информативными и красочными».

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Павел Дуров
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