«Неудержимые-4» провалились в североамериканском прокате

Четвертая часть франшизы «Неудержимые» собрала всего 8,3 млн долларов в кинотеатрах США и Канады в первый уикенд после премьеры. Об этом пишет информагентство AP News со ссылкой на данные Comscore.
Как отмечает Variety, на производство «Неудержимых-4» было потрачено в районе 100 млн долларов. Издание называет дебют картины провалом в североамериканском прокате.
«Франшиза [„Неудержимые“] напичкана звездами, но ужастики — это отдельная история. Не важно что, но если что‑то вас пугает в кинотеатре пару раз за полтора часа, этот фильм всегда стоит потраченных на билет денег», — заявил старший аналитик Comscore Пол Дергарабедян.
В России при этом фильм возглавил прокат, заработав 96,6 млн рублей за минувшие выходные, свидетельствуют данные Kinobusiness. В российских кинотеатрах «Неудержимые-4» дебютировали на день позже, чем в остальном мире, — 21 сентября.
Критики разнесли четвертую часть «Неудержимых»: на платформе Metacritic боевик набрал 31 балл 100 возможных. Из 24 рецензий только два журналиста поставили боевику с Сильвестром Сталлоне и Джейсоном Стэтемом положительные оценки.
«Сюжет почти не имеет поворотов, за исключением одного большого в конце, который можно назвать только банальным <…> Это настоящий мусор XXI века», — пишет Оуэн Глейберман из журнала Variety. Еще пару цитат можно найти по ссылке.
В «Неудержимых-4» Барни Росс и Ли Кристмас из строя выбывают, и к группе присоединяются молодые бойцы. Вскоре они попадают в плен, и тогда Ли Кристмасу приходится прийти им на помощь.
Режиссером картины выступил Скотт Во («На глубине 6 футов», «Закон доблести»). Помимо Стэтема и Сталлоне в актерский состав вошли Кертис Джексон (50 Cent), Меган Фокс, Энди Гарсия, Дольф Лундгрен, Тони Джаа, Ико Ювайс, Рэнди Кутюр и другие артисты.