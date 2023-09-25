«Неудержимые-4» провалились в североамериканском прокате

«Франшиза [„Неудержимые“] напичкана звездами, но ужастики — это отдельная история. Не важно что, но если что‑то вас пугает в кинотеатре пару раз за полтора часа, этот фильм всегда стоит потраченных на билет денег», — заявил старший аналитик Comscore Пол Дергарабедян.