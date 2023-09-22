«Это настоящий мусор XXI века»: критики разгромили сиквел «Неудержимых»

21 сентября в мировой прокат вышел боевик «Неудержимые-4», и критики уже им недовольны. На платформе Metacritic картина собрала 31 балл из 100 возможных.
Из 24 рецензий только два журналиста поставили боевику с Сильвестром Сталлоне и Джейсоном Стэтемом положительные оценки. Все остальные — смешанные (8 рецензий) или негативные (14 штук). Самой низкой оценкой стали 13 баллов из 100.
Вот что пишут критики
- «Сюжет почти не имеет поворотов, за исключением одного большого в конце, который можно назвать только банальным <…> Это настоящий мусор XXI века: фильм, в котором само действие — расходный материал», — Оуэн Глейберман, Variety.
- «„Неудержимые 4“ предает своих зрителей, потому что морочит им голову и [показывает] сюжетные повороты, настолько досадно очевидными, что их мог придумать только плохой сценарист. Или в данном случае три плохих сценариста», — Фрэнк Шек, The Hollywood Reporter.
- «Сцены с драками в порядке, но цифровые эффекты действительно средненькие, [авторы явно] сэкономили на некоторых авариях и взрывах, которые выглядят так, как будто они были созданы в приложении на айфоне», — Питер Брэдшоу, The Guardian.
Два журналиста, которые хвалят фильм, — это Мик Ла Саль из San Francisco Chronical и Марк Дженкинс из Washington Post. Первый пишет, что «Неудержимые-4» — это лучшая и самая эффектная часть франшизы. Второй же признает картину не слишком удивительной и амбициозной, но добавляет, что эти недостатки компенсируются экшен-сценами.
В четвертой части «Неудержимых» Барни Росс и Ли Кристмас из строя выбывают, и к группе присоединяются молодые бойцы. Вскоре они попадают в плен, и тогда Ли Кристмасу приходится прийти им на помощь.
Режиссером картины выступил Скотт Во («На глубине 6 футов», «Закон доблести»). Помимо Стэтема и Сталлоне в актерский состав вошли Кертис Джексон, Меган Фокс, Энди Гарсия, Дольф Лундгрен, Тони Джаа, Ико Ювайс, Рэнди Кутюр и другие артисты.