«Это настоящий мусор XXI века»: критики разгромили сиквел «Неудержимых»

Два журналиста, которые хвалят фильм, — это Мик Ла Саль из San Francisco Chronical и Марк Дженкинс из Washington Post. Первый пишет, что «Неудержимые-4» — это лучшая и самая эффектная часть франшизы. Второй же признает картину не слишком удивительной и амбициозной, но добавляет, что эти недостатки компенсируются экшен-сценами.