Сервис «Самокат» оштрафовали на 20 тыс. рублей после массового отравления в Петербурге

В «Самокате» заявили, что начали внутреннее расследование того, как товары хранятся в даркосторах и при транспортировке. Реализация продукции «Грин Бокс» приостановлена до окончания проверок. В «Самокате» отметили, что находятся на связи с пострадавшими и готовы оказать им необходимую поддержку.