Сервис «Самокат» оштрафовали на 20 тыс. рублей после массового отравления в Петербурге

Невский районный суд оштрафовал ООО «Умный ритейл», основное юрлицо сервиса доставки «Самокат», на 20 тыс. рублей после инцидента с массовым отравлением. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.
По данным агентства, компанию оштрафовали по части 1 статьи 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения)
8 сентября Роспотребнадзор сообщил о выявленных случаях острой кишечной инфекции, вызванной продукцией «Грин Бокса», доставленной сервисом «Самокат». Отравилось 274 человека.
В «Самокате» заявили, что начали внутреннее расследование того, как товары хранятся в даркосторах и при транспортировке. Реализация продукции «Грин Бокс» приостановлена до окончания проверок. В «Самокате» отметили, что находятся на связи с пострадавшими и готовы оказать им необходимую поддержку.
В производственных помещениях «Грин Бокса» нашли нарушения санитарно-эпидемиологических норм. 14 сентября Роспотребнадзор на два месяца приостановил деятельность компании.