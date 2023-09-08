В Петербурге 34 человека отравились готовой едой из доставки

34 человека отравились готовой едой компании «Грин Бокс» из сервиса доставки «Самокат». У них обнаружили острую кишечную инфекцию, сообщает местный Роспотребнадзор.
Ведомство установило, что в «Грин Бокс» неправильно хранили и реализовывали продукцию, а также нарушали технологию приготовления блюд. Персонал не проходил медосмотр и не проводил в помещении санитарную обработку.
В компании продолжаются проверки. Роспотребнадзор приостановил деятельность «Грин Бокс» на неопределенный срок.
8 сентября в городе Льгове Курской области скончалась девушка после отравления шаурмой. Тогда же продуктом отравились всего 22 человека. У пострадавших зафиксировали токсикоинфекцию, вызванную стафилококком. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о смерти человека, вызванной несоответствующей требованиям безопасности реализации продуктов.