Умер экс-министр экономики и создатель ВШЭ Евгений Ясин

Евгений Ясин родился 7 мая 1934 года в Одессе. В 1964–1973 годах он руководил в НИИ Центрального статистического управления, в 70–80-х преподавал на экономическом факультете МГУ, а в последние годы существования СССР возглавлял отдел Государственной комиссии Совета министров СССР по экономической реформе.