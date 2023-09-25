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Умер экс-министр экономики и создатель ВШЭ Евгений Ясин

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:22

В возрасте 89 лет умер бывший министр экономики и почетный научный руководитель НИУ ВШЭ Евгений Ясин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на публициста Александра Архангельского.

Причина смерти не уточняется. Прощание с Ясиным состоится 28 сентября, в 13.00, в здании ВШЭ на Покровском бульваре.

В августе Mash писал, что экс-министра экономики госпитализировали в тяжелом состоянии. По данным журналистов, у него были зафиксированы отек головного мозга и серьезные проблемы с работой сердца.

Евгений Ясин родился 7 мая 1934 года в Одессе. В 1964–1973 годах он руководил в НИИ Центрального статистического управления, в 70–80-х преподавал на экономическом факультете МГУ, а в последние годы существования СССР возглавлял отдел Государственной комиссии Совета министров СССР по экономической реформе.

Ясин участвовал в разработке программы «500 дней» Григория Явлинского и Станислава Шаталина. Она предполагала достаточно быстрый переход плановой экономики к рыночным отношениям.

В 1992 году Ясин и Ярослав Кузьминов (ректор университета по 2021 год) создали НИУ ВШЭ постановлением возглавлявшего тогда правительство Егора Гайдара. По их замыслу вуз должен был стать экспертным центром для Министерства экономики.

С ноября 1994 года по март 1997 года Ясин занимал пост министра экономики в правительстве Виктора Черномырдина. После ухода с поста он стал научным руководителем ВШЭ.

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