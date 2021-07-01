Ярослав Кузьминов покинул пост ректора ВШЭ

Один из основателей НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов ушел с поста ректора. Он стал научным руководителем университета, пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к вузу.

Кузьминов возглавлял Высшую школу экономики с момента ее создания в 1992 году. Он стал самым молодым руководителем федерального вуза в стране на тот момент. Спустя 28 лет работы он покинул должность ректора.

За свою карьеру Ярослав Кузьминов успел стать соавтором реформы образования 1997 года, проекта «Стратегия-2020» и других реформ экономики и системы госуправления. Среди руководителей ведущих вузов России больше Кузьмина на посту находятся только ректор МГУ Виктор Садовничий и глава МГИМО Анатолий Торкунов.

Теперь Кузьминов займет пост научного руководителя ВШЭ, сменив 87-летнего Евгения Ясина, который также является одним из основателей университета. По словам представителя вуза, экс-министр экономики попросил своего отстранения по состоянию здоровья.