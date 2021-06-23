LEGO представила прототип кирпича из переработанного пластика

23 июня компания LEGO представила прототип кирпича, изготовленного из пластиковых бутылок. Об этом «Афише Daily» рассказала пресс-служба компании.

Команда из более чем 150 человек на протяжении нескольких лет вела работу по поиску экологически безопасных решений для продуктов LEGO. За последние три года специалистами в области материаловедения и инженерами были протестированы более 250 вариантов материалов и сотни различных составов пластика. На данный момент из бутылки объемом 1 литр в среднем можно изготовить десять кирпичиков размером 2×4.