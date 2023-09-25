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Джейми Ли Кертис хотела бы сыграть во втором сезоне «Ван-Пис»

Дарья Мельникова
Сегодня в 09:31

Оскароносная актриса Джейми Ли Кертис выразила желание сняться в хитовой адаптации аниме «Ван-Пис» от Netflix в роли доктора Курехи.

Актриса опубликовала в своих соцсетях фан-арт с изображением себя в этой роли, предложив свою кандидатуру во втором сезоне сериала. По словам Кертис, она попытается пройти кастинг «как только забастовка против жадности AMTPT будет урегулирована справедливым контрактом».

© Изображение: соцсети Джейми Ли Кертис
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© Изображение: соцсети Джейми Ли Кертис
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На пост артистки отреагировал сопродюсер сериала Мэтт Оуэнс, поддержав кандидатуру Кертис. «Как только мы получим то, что заслуживаем, и вернемся к работе, тогда и поговорим!» — сказал он.

Кертис уже не первый раз выражает желание сыграть Куреху. Актриса «Хэллоуина» и «Всё везде и сразу» изначально хотела исполнить роль Нико Робин, но посчитала, что большая разница в возрасте не позволит ей этого сделать. Тогда ее внимание переключилось на Куреху.

Оказывается, что с этим персонажем актрису познакомила ее дочь Руби. «Моя мама обожает Куреху. Честно говоря, раз уж Netflix делает адаптацию, я бы очень рекомендовала ей потянуть за ниточки и узнать, сможет ли она сыграть этого персонажа», — говорила в 2021 году она.

Премьера сериала «Ван-Пис» состоялась 31 октября. Спустя всего неделю после выхода стало известно, что проект побил рекорды Netflix, установленные ранее первым сезоном «Уэнсдей» и четвертым сезоном «Очень странных дел». На фоне этого проект продлили на второй сезон.

Подробности по теме
Пиратская удача: почему «Ван-Пис» стал самой хитовой адаптацией аниме от Netflix?
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Джейми Кертис
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