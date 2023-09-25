Джейми Ли Кертис хотела бы сыграть во втором сезоне «Ван-Пис»

Оскароносная актриса Джейми Ли Кертис выразила желание сняться в хитовой адаптации аниме «Ван-Пис» от Netflix в роли доктора Курехи.
Актриса опубликовала в своих соцсетях фан-арт с изображением себя в этой роли, предложив свою кандидатуру во втором сезоне сериала. По словам Кертис, она попытается пройти кастинг «как только забастовка против жадности AMTPT будет урегулирована справедливым контрактом».
На пост артистки отреагировал сопродюсер сериала Мэтт Оуэнс, поддержав кандидатуру Кертис. «Как только мы получим то, что заслуживаем, и вернемся к работе, тогда и поговорим!» — сказал он.
Кертис уже не первый раз выражает желание сыграть Куреху. Актриса «Хэллоуина» и «Всё везде и сразу» изначально хотела исполнить роль Нико Робин, но посчитала, что большая разница в возрасте не позволит ей этого сделать. Тогда ее внимание переключилось на Куреху.
Оказывается, что с этим персонажем актрису познакомила ее дочь Руби. «Моя мама обожает Куреху. Честно говоря, раз уж Netflix делает адаптацию, я бы очень рекомендовала ей потянуть за ниточки и узнать, сможет ли она сыграть этого персонажа», — говорила в 2021 году она.
Премьера сериала «Ван-Пис» состоялась 31 октября. Спустя всего неделю после выхода стало известно, что проект побил рекорды Netflix, установленные ранее первым сезоном «Уэнсдей» и четвертым сезоном «Очень странных дел». На фоне этого проект продлили на второй сезон.