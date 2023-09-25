Джейми Ли Кертис хотела бы сыграть во втором сезоне «Ван-Пис»

Оказывается, что с этим персонажем актрису познакомила ее дочь Руби. «Моя мама обожает Куреху. Честно говоря, раз уж Netflix делает адаптацию, я бы очень рекомендовала ей потянуть за ниточки и узнать, сможет ли она сыграть этого персонажа», — говорила в 2021 году она.