Ди Каприо в роли Загадочника в триквеле о Бэтмене предлагал Нолану глава Warner Bros.

Глава студии Warner Bros. предлагал Леонардо Ди Каприо на роль Загадочника в экранизации «Темный рыцарь: Возрождение легенды» от Кристофера Нолана. Об этом рассказал сценарист Дэвид Гойер на подкасте Happy Sad Confused. О возможном участии актера в трилогии он поделился недавно.
Руководитель студии лично предложил Ди Каприо на роль Эдварда Нигмы антагонистом третьего фильма из серии Нолана, но получил отказ. По словам сценариста, тот даже подчеркнул, что это нужно сделать обязательно.
Гойер рассказал, что ни он, ни режиссер, никогда не выбирали злодея в самом начале производства фильма. Они продумывали историю протагониста и только после этого начинали думать о его противнике, который мог бы соответствовать написанному сюжету. Противником Бэтмена в третьей ленте стал Бэйн в исполнении Тома Харди: он воплощал то, как Бэтмен превозмогает собственный возраст и физическое состояние после «интеллектуальной войны» с Джокером в предыдущем фильме.
Гойер работал с Ноланом над тремя фильмами о Бэтмене: «Бэтмен: Начало», «Темный рыцарь» и «Темный рыцарь: Возрождение легенды». Он также участвовал в выборе актеров для картин.
Нолан и Ди Каприо поработали вместе в другом фильме — «Начало» 2010 года. После этого вышел «Темный рыцарь: Возрождение легенды».