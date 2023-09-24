Ди Каприо в роли Загадочника в триквеле о Бэтмене предлагал Нолану глава Warner Bros.

Гойер рассказал, что ни он, ни режиссер, никогда не выбирали злодея в самом начале производства фильма. Они продумывали историю протагониста и только после этого начинали думать о его противнике, который мог бы соответствовать написанному сюжету. Противником Бэтмена в третьей ленте стал Бэйн в исполнении Тома Харди: он воплощал то, как Бэтмен превозмогает собственный возраст и физическое состояние после «интеллектуальной войны» с Джокером в предыдущем фильме.