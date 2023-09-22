Леонардо ДиКаприо мог сыграть Загадочника в фильме «Темный рыцарь: Возрождение легенды»

Американский актер Леонардо Ди Каприо, известный по фильмам «Титаник» и «Выживший», мог сыграть в картине Кристофера Нолана «Темный рыцарь: Возрождение легенды». Об этом рассказал в подкасте Happy Sad Confused сценарист Дэвид Гойер.
По словам кинематографиста, студия Warner Bros. хотела видеть Ди Каприо в роли злодея, которого ранее представляли на экране Фрэн Горшин и Джим Керри. Однако Нолан был против выбора столь знаменитого актера на эту роль.
Более того, режиссер вообще не хотел делать Загадочника центральным персонажем фильма. Нолан собирался сконцентрироваться на истории Брюса Уэйна и «придумать злодея, который подходит под эту историю».
Гойер работал с Ноланом над тремя фильмами о Бэтмене: «Бэтмен: Начало», «Темный рыцарь» и «Темный рыцарь: Возрождение легенды». Он также участвовал в выборе актеров для картин.
Гойер отметил, что голосовал за Джейка Джилленхола в качестве исполнителя роли Бэтмена. Но в результате Нолан утвердил Кристиана Бейла.