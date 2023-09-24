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«Как можно было упустить всю суть?»: трейлер «Игры в кальмара: Вызов» возмутил соцсети

Максим Саблин
Сегодня в 13:54

Netflix показал тизер-трейлер игрового шоу «Игра в кальмара: Вызов», и он не обрадовал фанатов оригинального сериала. В твиттере стриминговый сервис критикуют за превращение в развлечение игр, которые вообще-то были задуманы как пытки.

Реалити-шоу появится на платформе 22 ноября и предложит участникам побороться за призовой фонд в 4,5 млн. долларов. Проект воссоздает некоторые из самых известных сцен из сериала в несколько более безопасных условиях. Всего в сериале, напоминающем «Замок Такеши», если бы он был более антиутопичным, участвовало 456 конкурсантов.

Фанаты «Игры в кальмара» в соцсетях раскритиковали задумку авторов игрового шоу. Сериал был вдохновлен реальной бедностью режиссера Хван Дон-хёка и критиковал классовое неравенством в Южной Корее, этот аспект истории оказался знаком множеству зрителей по всему миру. При этом ни в какой момент персонажи не считают игры на выживание хорошей идеей и участвуют в них лишь из‑за баснословного приза и тяжелой жизненной ситуации.

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«Вызов» переносит соревнование в реальную жизнь. Судя по отзывам участников в материале журнала Rolling Stone, многих из них не предупредили о наличии в проекте сюжета и героев, которые должны были победить с самого начала. Кроме этого, участников держали в холодном ангаре в течении девяти часов, а в некоторых сценах запрещали двигаться в течении получаса. В конце концов, нескольким понадобилась медицинская помощь, а масовку вынудили подписать договоры о неразглашении.

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