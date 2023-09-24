«Как можно было упустить всю суть?»: трейлер «Игры в кальмара: Вызов» возмутил соцсети

Реалити-шоу появится на платформе 22 ноября и предложит участникам побороться за призовой фонд в 4,5 млн. долларов. Проект воссоздает некоторые из самых известных сцен из сериала в несколько более безопасных условиях. Всего в сериале, напоминающем «Замок Такеши», если бы он был более антиутопичным, участвовало 456 конкурсантов.
Фанаты «Игры в кальмара» в соцсетях раскритиковали задумку авторов игрового шоу. Сериал был вдохновлен реальной бедностью режиссера Хван Дон-хёка и критиковал классовое неравенством в Южной Корее, этот аспект истории оказался знаком множеству зрителей по всему миру. При этом ни в какой момент персонажи не считают игры на выживание хорошей идеей и участвуют в них лишь из‑за баснословного приза и тяжелой жизненной ситуации.
«Я твердо уверен, что это оскорбление самой жизни»
Писатель-фантаст: «В моей книге „Пытки Nexus“ задуманы как предостережение человечеству»
Технокорпорация: «И вот, наконец, нам удалось воссоздать „Пытки Nexus“ из классической повести „Не пытайтесь создать ‚Пытки Nexus‘“»
«Вызов» переносит соревнование в реальную жизнь. Судя по отзывам участников в материале журнала Rolling Stone, многих из них не предупредили о наличии в проекте сюжета и героев, которые должны были победить с самого начала. Кроме этого, участников держали в холодном ангаре в течении девяти часов, а в некоторых сценах запрещали двигаться в течении получаса. В конце концов, нескольким понадобилась медицинская помощь, а масовку вынудили подписать договоры о неразглашении.