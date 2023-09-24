«Как можно было упустить всю суть?»: трейлер «Игры в кальмара: Вызов» возмутил соцсети

«Вызов» переносит соревнование в реальную жизнь. Судя по отзывам участников в материале журнала Rolling Stone, многих из них не предупредили о наличии в проекте сюжета и героев, которые должны были победить с самого начала. Кроме этого, участников держали в холодном ангаре в течении девяти часов, а в некоторых сценах запрещали двигаться в течении получаса. В конце концов, нескольким понадобилась медицинская помощь, а масовку вынудили подписать договоры о неразглашении.