Реклама
Новости

Посмотрите тизер реалити по «Игре в кальмара». В нем игроки сражаются за приз в 4,56 млн долларов

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:28

Netflix показал первый тизер реалити-шоу по мотивам корейского сериала «Игра в кальмара». Его премьера состоится 22 ноября.

В проекте «Игра в кальмара: Вызов» примут участие, как и в сюжете оригинального сериала, 456 человек. Они будут соревноваться за самый большой приз в истории реалити-шоу в размере 4,56 млн долларов.

«Люди делают гораздо более плохие вещи за гораздо меньшие деньги», — говорит в ролике один из участников проекта.

Ранее организаторы шоу обещали, что все претенденты на победу останутся невредимыми. Однако на съемках некоторым все же потребовалась медицинская помощь.

Сериал «Игра в кальмара» дебютировал на Netflix 17 сентября 2021 года и стал мировым феноменом. За 28 дней сериал набрал более 1,65 миллиарда часов просмотра и достиг 111 миллионов аккаунтов, став первым сериалом Netflix, превысившим 100 миллионов пользователей на старте, и остается самым просматриваемым сериалом за всю историю Netflix.

Подробности по теме
«Это ужасно… Но я в деле!»: как в сети реагируют на реалити-шоу по «Игре в кальмара»
расскажите друзьям
теги
Netflix
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»