Посмотрите тизер реалити по «Игре в кальмара». В нем игроки сражаются за приз в 4,56 млн долларов

Netflix показал первый тизер реалити-шоу по мотивам корейского сериала «Игра в кальмара». Его премьера состоится 22 ноября.
В проекте «Игра в кальмара: Вызов» примут участие, как и в сюжете оригинального сериала, 456 человек. Они будут соревноваться за самый большой приз в истории реалити-шоу в размере 4,56 млн долларов.
«Люди делают гораздо более плохие вещи за гораздо меньшие деньги», — говорит в ролике один из участников проекта.
Ранее организаторы шоу обещали, что все претенденты на победу останутся невредимыми. Однако на съемках некоторым все же потребовалась медицинская помощь.
Сериал «Игра в кальмара» дебютировал на Netflix 17 сентября 2021 года и стал мировым феноменом. За 28 дней сериал набрал более 1,65 миллиарда часов просмотра и достиг 111 миллионов аккаунтов, став первым сериалом Netflix, превысившим 100 миллионов пользователей на старте, и остается самым просматриваемым сериалом за всю историю Netflix.