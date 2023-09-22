Посмотрите тизер реалити по «Игре в кальмара». В нем игроки сражаются за приз в 4,56 млн долларов

Сериал «Игра в кальмара» дебютировал на Netflix 17 сентября 2021 года и стал мировым феноменом. За 28 дней сериал набрал более 1,65 миллиарда часов просмотра и достиг 111 миллионов аккаунтов, став первым сериалом Netflix, превысившим 100 миллионов пользователей на старте, и остается самым просматриваемым сериалом за всю историю Netflix.