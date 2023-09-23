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24% писем из рассылок в России уходит на Gmail

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:58

Каждый четвертый подписчик email-рассылок (25,32%) в России использует электронную почту с зарубежным почтовым доменом, рассказали «Ведомостям» аналитики российского сервиса Unisender. Основным иностранным почтовым доменом является gmail.com (24,06% писем).

Среди других иностранных доменов, на которые приходится менее 1% рассылок, — icloud.com и hotmail.com. 68,45% пользователей находятся в зоне .ru, а оставшаяся часть — (31,55% — в других доменных зонах com, net, by, de.

61,4% писем из рассылок отправлялись на российские почтовые сервисы: 38,93% — на mail.ru и 12,6% — на yandex.ru. Еще около 10% приходится на сервисы bk.ru, list.ru, inbox.ru, rambler.ru и ya.ru. Оставшиеся 13,55% писем направлялись на корпоративную почту.

Unisender проанализировал 1,5 млрд писем, отправленных через сервисы компании за 2020–2023 годы.

31 июля Владимир Путин подписал закон, запрещающий регистрацию на российских сайтах с использованием иностранных электронных почтовых сервисов. С 1 декабря россияне смогут регистрироваться на таких ресурсах лишь по номеру телефона российского оператора связи, через портал «Госуслуг» или Единую биометрическую систему.

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