24% писем из рассылок в России уходит на Gmail

61,4% писем из рассылок отправлялись на российские почтовые сервисы: 38,93% — на mail.ru и 12,6% — на yandex.ru. Еще около 10% приходится на сервисы bk.ru, list.ru, inbox.ru, rambler.ru и ya.ru. Оставшиеся 13,55% писем направлялись на корпоративную почту.