В Думу внесли законопроект, запрещающий регистрацию на российских сайтах через иностранную почту

Поправки предполагают лишь четыре легальных способа регистрации: по номеру телефона российского оператора связи, через портал «Госуслуг», через Единую биометрическую систему или с помощью другой информсистемы, обеспечивающей авторизацию пользователей, которой владеет российский гражданин или российское юрлицо с иностранным участием менее 50%.