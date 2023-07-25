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В Думу внесли законопроект, запрещающий регистрацию на российских сайтах через иностранную почту

Семён Гудошников
Сегодня в 10:33

Зампред думского комитета по информационной политике Антон Горелкин внес в Госдуму поправки, которые предлагают запретить регистрацию на российских сайтах с помощью иностранных сервисов электронной почты. На документ, опубликованный в электронной базе законопроектов, обратили внимание «Ведомости».

Поправки предполагают лишь четыре легальных способа регистрации: по номеру телефона российского оператора связи, через портал «Госуслуг», через Единую биометрическую систему или с помощью другой информсистемы, обеспечивающей авторизацию пользователей, которой владеет российский гражданин или российское юрлицо с иностранным участием менее 50%.

К последним относятся, например, «ВКонтакте» и российские почтовые сервисы, такие как mail.ru. Горелкин сказал, что изменения обсуждались с бизнесом, но с каким именно, он не уточнил.

Законопроект получил положительное заключение комитета Госдумы по информационной политике. Во втором чтении его планируют рассмотреть 25 июля. Если документ примут, он вступит в силу с 1 декабря 2023 года.

Санкции за нарушения предлагаемых норм в законопроекте не прописаны. «Это случится позже, после оценки правоприменительной практики», — уточнил Горелкин.

Эксперты считают, что в случае принятия поправок реестр информационных агрегаторов будет расширяться. Тем самым законодатель может попытаться избавиться от анонимных комментариев на российских платформах под угрозой их блокировки.

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