Трамп пришел в бар и раздал всем пиццу. А еще расписался на груди девушки

Во время своей поездки в Беттендорф (штат Айова, США) в ходе своей предвыборной кампании Дональд Трамп заглянул в местный бар Treehouse Pub & Eatery. Там он встретился с толпой своих сторонников, пишет Fox News.
В тот же день Трамп провел в Беттендорфе несколько публичных мероприятий. Поэтому, вероятно, в баре оказалось много его сторонников — там его встретили с криками «U-S-A» и «Proud to Be an American».
В заведении экс-президент взял целую башню из коробок с пиццей и начал раздавать угощение всем желающим. Затем он решил сделать несколько фотографий со сторонниками и пообщался с ними, а также расписался на груди девушки.
Дональд Трамп был 45-м президентом США, возглавляя страну с января 2017-го по январь 2021 года. На предыдущих президентских выборах он уступил демократу Джо Байдену. В ноябре 2022-го он объявил о решение вновь участвовать в президентской гонке.