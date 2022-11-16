Дональд Трамп объявил, что будет вновь участвовать в президентской гонке

Экс-президент США Дональд Трамп официально объявил, что будет вновь участвовать в президентских выборах от Республиканской партии в 2024 году. Об этом сообщает CNN.
Трамп сделал заявление, выступая перед сторонниками в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде. «Чтобы снова сделать Америку великой и прекрасной, сегодня вечером я выдвигаю свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов», — сказал он в окружении сторонников, влиятельных республиканцев и силовиков.
Во время речи Трамп неоднократно критиковал администрацию нынешнего главы государства Джо Байдена, противопоставляя его политику своей. В частности, он обвинил демократов в упадке экономики и заявил, что, если бы он был у власти, конфликт на Украине бы не начался.
Часть своих замечаний он посвятил избирательной системе Америки, сравнив ее с системами «стран третьего мира», раскритиковав использование бумажных бюллетеней и повторив свои заявления о фальсификации выборов в 2020 году. Помимо этого, Трамп пожаловался на «массовую коррупцию» и «укоренившиеся интересы», которые, по его мнению, завладели Вашингтоном.
Дональд Трамп был 45-м президентом США, возглавляя страну с января 2017-го по январь 2021 года. На предыдущих президентских выборах он уступил демократу Джо Байдену. Протестуя против результатов голосования, сторонники Трампа взяли штурмом здание Капитолия, в результате противостояния с правоохранителями погибли 5 человек.