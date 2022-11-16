Дональд Трамп объявил, что будет вновь участвовать в президентской гонке

Во время речи Трамп неоднократно критиковал администрацию нынешнего главы государства Джо Байдена, противопоставляя его политику своей. В частности, он обвинил демократов в упадке экономики и заявил, что, если бы он был у власти, конфликт на Украине бы не начался.