В ВШЭ курс по гендерным исследованиям переименовали в «женские и мужские исследования»

В Высшей школе экономики переименовали курс по гендерным исследованиям. Теперь он называется «Введение в женские и мужские исследования», первым внимание на это обратило издание «Бумага»*.
Курс доступен в качестве майнора для студентов факультета социальных наук. Его программа нацелена на знакомство студентов с основными направлениями исследований и базовыми концепциями в рамках гендера и политики.
Узнать о том, что еще год назад майнор был озаглавлен иначе, можно, открыв страничку. Его читают почти одни и те же преподаватели, их аннотации совпадают слово в слово, как и количество учебных часов.
Переименование, вероятно, случилось недавно: из описания дисциплины, ее цели, планируемых результатов, содержания и элементов контроля слово «гендер» никуда не делось.
Было
Стало
Интересно, что перемена пока коснулась только этого курса. Среди других майноров на сайте ВШЭ можно найти также «Гендерную социологию», «Гендерную психологию» и «Гендер и публичное управление». Еще «Гендерные исследования» сохранились на четвертом курсе факультета креативных индустрий.
Ранее этим летом из университета громко ушел профессор, ведущий преподаватель и основатель НИУ ВШЭ Андрей Яковлев. В прощальном посте он отметил, что «за короткий период ВШЭ превратилась в очень молчаливый университет», и процитировал слова коллеги, который утверждает, что «Вышка» «стала похожа на обычный российский вуз».
*Интернет-издание «Бумага» внесено в список иностранных агентов.