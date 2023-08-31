Профессор Андрей Яковлев, который был одним из основателей НИУ ВШЭ и его ведущим преподавателем, покинул вуз после 30 лет работы. Об этом он рассказал в своих соцсетях.
Яковлев заявил, что не мог представить еще два года назад, что уйдет из ВШЭ «так, как это произошло сейчас — по причине «истечения срока действия контракта»». Он добавил, что в связи с этим сформулировал «несколько тезисов о происходящем».
Ученый подчеркнул, что «за короткий период ВШЭ превратилась в «очень молчаливый университет», и процитировал слова коллеги, который утверждает, что «Вышка» «стала похожа на обычный российский вуз».
«Я думаю, что достижение такого результата было одной из стратегических задач той управленской команды, которая пришла в ВШЭ вместе с новым ректором, назначенным в июле 2021 года», — отметил Яковлев.
Он сообщил, что этому поспособствовали военные действия на территории Украины. По информации Яковлева, Россию к началу 2023 года покинули около 700 из 7000 преподавателей и научных сотрудников ВШЭ.
«Часть из них (как и я до конца прошлой недели), находясь в отпусках, по факту продолжали работать дистанционно. Окончательно покидать университет они стали уже в текущем году — по мере завершения своих отпусков», — добавил профессор.
Яковлев заявил, что «многие молодые преподаватели и исследователи, продолжающие сейчас работать в ВШЭ, ищут возможности трудоустройства за пределами России».
По мнению ученого, «в совокупности все это — признаки завершения или «заката» того большого и во многом уникального образовательного проекта, которые представляла собой Высшая школы экономики на протяжении 30 лет».
Яковлев отметил, что считает необходимым проанализировать историю ВШЭ и «извлечь уроки», выделить «критические развилки» в развитии вуза и оценить его влияние на российскую систему образования.
Он также выразил мнение, что России в обозримом будущем «вновь понадобятся нормальные университеты». Тогда, как надеется Яковлев, «ВШЭ (где продолжают работать сотни сильных преподавателей и исследователей) сможет вновь вернуть себе статус такого университета)».
«Но для того, чтобы это стало возможным, тем, кто уехал из страны, нужно поддерживать контакты и взаимодействие с коллегами, находящимися в России. Со своей стороны я делал это последние полтора года. И буду стремиться делать это дальше — потому что я рассчитываю вернуться в свою страну и в свой университет», — заключил он.
Андрей Яковлев — экономист, кандидат наук, в прошлом — ординарный профессор и член Ученого совета НИУ ВШЭ. Он работал в «Вышке» с 1993 года, более 18 лет занимал должность проректора по науке.
Яковлев возглавлял Институт анализа предприятий и рынков и Международный центр изучения институтов и развития. Он создал кафедру «Экономики фирмы», на базе которой сформировался факультет менеджмента.