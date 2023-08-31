«Но для того, чтобы это стало возможным, тем, кто уехал из страны, нужно поддерживать контакты и взаимодействие с коллегами, находящимися в России. Со своей стороны я делал это последние полтора года. И буду стремиться делать это дальше — потому что я рассчитываю вернуться в свою страну и в свой университет», — заключил он.