Реалити-шоу по мотивам «Игры в кальмара» выйдет на Netflix в ноябре 2023 года

В проекте «Игра в кальмара: Вызов» примут участие, как и в сюжете оригинального сериала, 456 человек. Игроки будут состязаться в различных соревнованиях и попытаются выиграть приз в 4,56 млн долларов.
Им предстоит поучаствовать в состязаниях по мотивам тех, которые были показаны в «Игре в кальмара». После каждого раунда игроки будут выбывать. Игра продолжится, пока в ней не останется один победитель.
Органиаторы шоу обещали, что все претенденты на победу останутся невредимыми. Однако на съемкам некоторым из них все же потребовалась медицинская помощь. Кроме того, участники сообщали о «нечеловеческих» условиях, в которых им приходилось находиться в ходе работы над проектом.
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