Реалити-шоу по мотивам «Игры в кальмара» выйдет на Netflix в ноябре 2023 года

Органиаторы шоу обещали, что все претенденты на победу останутся невредимыми. Однако на съемкам некоторым из них все же потребовалась медицинская помощь. Кроме того, участники сообщали о «нечеловеческих» условиях, в которых им приходилось находиться в ходе работы над проектом.