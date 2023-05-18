Реклама
Новости

Реалити-шоу по мотивам «Игры в кальмара» выйдет на Netflix в ноябре 2023 года

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:28

Реалити-шоу по мотивам корейского сериала «Игра в кальмара» выйдет на стриминговом сервисе Netflix в ноябре 2023 года. Об этом сообщил Collider.

В проекте «Игра в кальмара: Вызов» примут участие, как и в сюжете оригинального сериала, 456 человек. Игроки будут состязаться в различных соревнованиях и попытаются выиграть приз в 4,56 млн долларов.

Им предстоит поучаствовать в состязаниях по мотивам тех, которые были показаны в «Игре в кальмара». После каждого раунда игроки будут выбывать. Игра продолжится, пока в ней не останется один победитель.

Органиаторы шоу обещали, что все претенденты на победу останутся невредимыми. Однако на съемкам некоторым из них все же потребовалась медицинская помощь. Кроме того, участники сообщали о «нечеловеческих» условиях, в которых им приходилось находиться в ходе работы над проектом.

Подробности по теме
«Это ужасно… Но я в деле!»: как в сети реагируют на реалити-шоу по «Игре в кальмара»
расскажите друзьям
теги
Netflix
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»