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Лана Дель Рей и Лил Уэйн появятся на альбоме Джона Батиста «World Music Radio»

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:29

Джон Батист анонсировал новый альбом «World Music Radio». Продолжение пластинки «We Are», удостоенной премии «Грэмми» в 2021 году, выйдет 18 августа.

В записи «World Music Radio» приняли участие такие приглашенные звезды, как Лана Дель Рей, Лил Уэйн, NewJeans, Кенни Джи, Ли-Энн Пиннок и другие.

«World Music Radio — это концептуальный альбом, действие которого происходит в межзвездных регионах Вселенной. Слушателя ведет по альбому межзвездный странствующий гриот по имени Билли Боб Бо Боб, который со скоростью света проносит вас по всему миру», — рассказал Батист.

По словам музыканта, он написал альбом с чувством освобождения в своей жизни, а также с чувством исследования своей личности, ремесла и окружающего мира. Новый сингл с пластинки «Drink Water» увидит свет уже 12 июля.

Ранее Батист принял участие в треке Дель Рей «Candy Necklace» с нового альбома «Did You Know That There’s a Tunnel under Ocean Blvd». В 10-минутном ролике певица предстает в образе таких голливудских старлеток, как Мэрилин Монро и Элизабет Шорт (также известной как Черная Орхидея).

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Лана Дель РейКенни ДжиМэрилин МонроЭлизабет Шорт
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