Эмму Робертс обвинили в создании токсичной атмосферы на съемках «Американской истории ужасов»

Американская актриса Анжелика Росс, известная по сериалам «Поза» и «Американская история ужасов», обвинила в соцсетях свою коллегу Эмму Робертс в создании токсичной атмосферы на съемках.
Росс заявила, что Робертс устраивала «игры разумы» с участниками съемочного процесса и намеренно обижала лично ее. В частности, Робертс, как утверждает Росс, проявляла трансфобию под видом шуток.
Робертс, по словам Росс, специально использовала в ее адрес неверные местоимения и пародировала ее низкий голос, а также однажды поправила режиссера, обратившегося к актрисам «дамы».
«Ты имел в виду „дама“?» — спросила, как утвреждает Росс, Робертс. По словам звезды «Позы», она не сразу смогла осознать, что сказала коллега, а затем почувствовала, что ее «кровь закипает».
Росс отметила, что не стала говорить об инциденте другим участникам съемок, но перестала после этого разговаривать с Робертс. Но на актрису пожаловались ее коллеги, и они после этого столкнулись, как подчеркнула Росс, «с последствиями».
Росс призналась, что не хотела становиться «проблемой» и потому промолчала. Артистка считает, что Роберт могла чувствовать исходящую от нее энергию.
«Не вини меня. Ты устраивала игры разума со всеми на этой съемочной площадке, и все ждали момента, когда ты достанешь меня», — добавила Росс.
По ее словам, из‑за поведения Робертс она стеснялась своего голоса на съемочной площадке и в целом чувствовала себя дискомфортно. Она отметила, что в ходе работы также случались эпизоды «непристойного расистского поведения».
Позднее Росс написала в соцсетях, что после публикаций с обвинениями ей позвонила Робертс. Актриса, как отметила Росс, извинилась перед ней.
«Спасибо, Эмма Робертс, за звонок и извинения, признание, что твое поведение не было поведением союзника. Я оставлю линию открытой, чтобы увидеть, как в дальнейшем твое желание стать лучше и поддерживать социальную справедливость будет отражено на твоей платформе», — заявила Росс.
Росс и Робертс сыграли вместе в девятом сезоне «Американской истории ужасов», который носил подзаголовок «1984». Росс также появилась в десятом сезоне под названием «Двойной сеанс».
Робертс же в ближайшее время можно будет увидеть в 12-м сезоне шоу. Она сыграла главную роль в сезоне под названием «Деликатный». Другими звездами сезона стали Ким Кардашьян и Кара Делевинь.