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Трой Сиван наслаждается чувством свободы в клипе «Got Me Started»

Дарья Мельникова
Сегодня в 22:17

Трой Сиван выпустил новый сингл «Got Me Started», в котором звучит сэмпл из «Shooting Stars» Bag Raiders 2008 года. Австралийский певец также показал клип на него.

Режиссером выступил канадский фэшн-режиссер Гордон Фон Штайнер. В ролике Сиван гуляет по Бангкоку, отдыхает в бане, а затем удивляет хореографией посреди комнат и крыш.

«Это был момент полной свободы, осознания того, что ты совершенно нормально справляешься сам по себе, и что это не момент грусти, а момент бесконечности», — рассказал музыкант в эфире Apple Music One о моменте, когда в конце ролика его словно затаскивают на здание и вместе с синтезатором меняется ритм ударных.

Ранее Сиван рассказал, что настаивал на использовании сэмпла «Shooting Stars» в треке. Однако он знал, что до этого Bag Raiders никому не разрешали этого делать, но музыканту улыбнулась удача. «Они [Bag Raiders] сказали: „У нас были сотни запросов, и мы никогда не говорили ‚да‘, так что не облажайтесь“. А я такой: „Обещаю вам, я сниму видео. Это будет круто“», — добавил певец.

Сиван также назвал гением музыкального продисера Йена Киркпатрика — автора песен Дуа Липы «New Rules» и «Don’t Start Now». «У него был план записать вокал на более медленной скорости, а затем ускорить его, и в итоге именно это вы слышите в припеве», — сказал он.

«Got Me Started» был выпущен вслед за «Rush» в качестве второго сингла из его предстоящего альбома «Something to Give Each Other», выход которого запланирован на середину октября.

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Трой СиванЛипа Дуа
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