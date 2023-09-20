Трой Сиван наслаждается чувством свободы в клипе «Got Me Started»

Ранее Сиван рассказал, что настаивал на использовании сэмпла «Shooting Stars» в треке. Однако он знал, что до этого Bag Raiders никому не разрешали этого делать, но музыканту улыбнулась удача. «Они [Bag Raiders] сказали: „У нас были сотни запросов, и мы никогда не говорили ‚да‘, так что не облажайтесь“. А я такой: „Обещаю вам, я сниму видео. Это будет круто“», — добавил певец.