Шевчук, Молодой Платон, Чонгук: что послушать в эту пятницу

«Rush» — эйфоричная танцевальная песня о любви без границ. «Она про ощущения от поцелуя с потным незнакомцем на танцполе. Про двухчасовое свидание, которое перетекает в выходные, во влюбленность, в зиму вместе, в лето вместе. Вечеринка за вечеринкой, вечеринка за вечеринкой. Еще она обо всех моих переживаниях и времени, где я чувствую себя уверенно, свободно и раскрепощенно. Где я чувствую свою независимость, но в то же время самым тесным образом связан с музыкой и сообществом вокруг меня», — объясняет Сиван в пресс-релизе для Genius.