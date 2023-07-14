Шевчук, Молодой Платон, Чонгук: что послушать в эту пятницу

Пятница радует музыкальными новинками, а мы собираем главные из них в итоговый дайджест. В этом выпуске мы слушаем новые альбомы Юрия Шевчука и Молодого Платона, песни Feduk, Macan и PinkPantheress, а также смотрим видео от Anikv, Чонгука и Троя Сивана.
Новый альбом Юрий Шевчук выпустил с кинокомпозитором Дмитрием Емельяновым, частым соавтором песен Земфиры*. С новым продюсером музыкант хотел «добиться аналогового лампового звука в стиле семидесятых годов». В 9 песнях дуэт действительно не задерживается в одном жанре: здесь есть знакомый рок-н-ролл, поп-песни, постпанк и даже диско.
За последний год лидер «ДДТ» стал громким критиком специальной военной операции на Украине и столкнулся с отменой концертов. «Волки в тире» — это сборник впечатлений о непростом времени, в котором артисту хочется кричать от боли, несправедливости и скорби по погибшим, пока он сам чувствует себя изгоем и готовится к войне со всем миром. Однако во второй половине «Волков» Шевчук меняет тон и находит способ вернуть себе свет в окружающей тьме.
Молодой Платон
«Teenland»
В первом после совершеннолетия альбоме Платон отходит от лилузивертообразного трэпа. В новом релизе он часто обращается к хайфи-рэпу и R’n’B конца нулевых: в вокале рэпера можно заметить влияние Криса Брауна, а в инструменталах — синты в стиле T-Pain и Usher. При этом опирается не только на ностальгию, но и на актуальные трэп- и джерси-биты. В песнях Платон увлекает автотюновыми мелодиями и флексит роскошными вещами.
Disclosure
«Alchemy»
У Disclosure неожиданно вышел новый альбом. Впервые в 10-летней карьере братьев Лоуренс они уходят в свободное плавание от мейджоров и издают музыку через собственный лейбл. «Новой пластинкой мы решили отметить наше освобождение. Теперь мы можем делать все, что нам нравится, и быть максимально креативными», — прокомментировал релиз Гай Лоуренс в комментарии для EDM.com.
«В „Alchemy“ сочетаются глубокая душевная боль и печаль, а также глубокое восхищение и признательность. Мы хотели превратить боль в нечто прекрасное, что на самом деле всегда было целью нашего творчества», — добавил Говард Лоуренс.
Pvris
«Evergreen»
Для Линн Ганн развод с мейджором тоже стал отправной точкой нового альбома. Возглавляемая ей рок-группа Pvris увидела в освобождении от сделки возможность раздвинуть рамки собственного звучания. С первых минут «Evergreen» звучит непривычно электронным для когда‑то постхардкор-коллектива, но все еще сбивает с ног гитарной тяжестью и драйвом. Однако во второй половине Ганн снижает темп и пишет трогательные, интроспективные и более дружелюбные песни.
Jpegmafia, Danny Brown
«Scaring The Hoes: DLC Pack»
Jpegmafia и Дэнни Браун выпустили чилловое дополнение к весеннему и ураганному «Scaring the Hoes». 4 новые песни, не попавшие в альбом, сопровождает видео в эстетике кабельного ТВ. Оно отлично передает вайб вечера перед теликом с миллионом каналов: здесь можно увидеть мутных сектантов, которые лижут пластиковую руку, зажигающих в стриптиз-клубе роботов Boston Dynamics, плохую рекламу наркотестера и психоделичные клипы рэперов.
Anikv, Mayot
«Таю»
У Anikv вышло видео «Таю» к песне с февральского «Broken Season». Жаркий ролик на афробитовый трек помещает певицу в тесные аутентичные локации острова Бали, а ее напарник Mayot превращается в звезду телеэкрана.
Кишлак, Семьсот Семь
«Болею тобой»
Главный рэпкорщик прямо сейчас Кишлак выпустил песню «Болею тобой». Вместе с Семьсот Семь он записал гитарно-хаусовую балладу об отчаянной влюбленности и горькой разлуке. А затем дополнил роликом в стиле Уэса Андерсона и Tyler, The Creator.
Кассета
«Бракованный человек»
Рэпер Кассета показал новое видео «Бракованный человек». Брейкбитовую песню об ощущении себя человеком второго сорта дополняет стильный психоделический клип.
«По сюжету клипа герой борется с состоянием тихой паники и безнадежности внутри. Разногласия и разрушения в жизни можно преодолеть — про это как раз клип», — объясняет артист.
«Герой доводит себя до паранойи. Места и герои перемешиваются, пока повествование теряет смысл. Нечто похожее происходило с нами в процессе продакшена. К вайбу композиции хотелось добавить только возможность выйти из этого состояния в финале», — дополняет режиссер клипа Женя Никитин.
Чонгук, Latto
«Seven»
В первом за этот год сингле участник BTS Чонгук гонится за возлюбленной — актрисой Хан Со Хе (ее хорошо знают фанаты хитовой дорамы «Жизнь в браке»). Кей-поп-суперзвезда обещает любить подругу каждую секунду каждого дня и готов разбиться ради в нее в лепешку, чтобы затем спрыгнуть с носилок и вновь броситься в погоню с букетом в руках. Компанию ему составляет американка Latto, которая добавляет энергию роковой красотки в гэриджевый трек.
Трой Сиван
«Rush»
Трой Сиван закончил съемки в «Кумире» и почти сразу выпустил первый в этом году сингл. Более того, после пятилетнего перерыва у австралийской поп-звезды готов новый альбом «Something to Give Each Other», который он представит этой осенью.
«Rush» — эйфоричная танцевальная песня о любви без границ. «Она про ощущения от поцелуя с потным незнакомцем на танцполе. Про двухчасовое свидание, которое перетекает в выходные, во влюбленность, в зиму вместе, в лето вместе. Вечеринка за вечеринкой, вечеринка за вечеринкой. Еще она обо всех моих переживаниях и времени, где я чувствую себя уверенно, свободно и раскрепощенно. Где я чувствую свою независимость, но в то же время самым тесным образом связан с музыкой и сообществом вокруг меня», — объясняет Сиван в пресс-релизе для Genius.
Macan
«Самый пьяный округ в мире»
В новой песне лидер чартов «ВКонтакте» обращается к рабочей формуле хита «Asphalt 8», инструментал которой также сочетал меланхоличную гитару и резвый хаус. Поверх этого рэпер рисует очень мрачную и одновременно знакомую многим картину родного района. Хотя место точь-в-точь похоже на кровавый бандитский фильм про Америку времен сухого закона, Macan видит в своих соседях благородство и уверен, что вместе с ними пробьется сквозь любые преграды.
Сироткин, Feduk
«Никто не любит быть один»
Feduk продолжает череду гостевых куплетов. В этот раз он поработал с Сергеем Сироткиным, которого считает своим любимым музыкантом последних пары лет.
В совместной песне они представляют два взгляда на одиночество: пока лидер инди-группы восстанавливается от хартбрейка, его коллега наслаждается шансом побыть наедине с собой и природой. Настоящая магия появляется в песне в момент, когда оба исполнителя начинают петь в унисон.
«Прыгай киска», ЛСП
«Хороший парень»
Второй сингл Петара Мартича, возродившего когда‑то популярный во «ВКонтакте» проект. В «Хорошем парне» он и ЛСП примеряют роли хорошего и плохого парня и сражаются за внимание прекрасной дамы и слушателей.
Mayot
«Мотылек»
Еще одна афробитовая песня от Mayot, которой он подогревает интерес к летнему альбому. Он посвящает «Мотылек» неназванной девушке, к теплу и свету которой его влечет, как настоящего мотылька. Как и в прошлой «Сможем ли мы», на пути к прочным отношениям молодой артист сталкивается с сомнениями и неуверенностью в себе.
PinkPantheress, Destroy Lonely
«Turn Your Phone Off»
PinkPantheress обновила старую демку «Turn Your Phone Off»: добавила еще один куплет и выбрала неожиданного коллаборатора в лице Destroy Lonely. Для рэпера новая песня стала выходом из зоны комфортных rage-инструменталов, ведь к драм-н-бейс он еще ни разу не обращался. Трек наверняка зайдет поклонникам альбома «To Hell with It», ведь в ней сохранен тот же ностальгичный вайб британской электроники девяностых и лоуфай-стилистика артистки.
Post Malone
«Overdrive»
Post Malone продолжает тизерить будущий альбом «Austin». Новой весточкой с него стала меланхоличная песня «Overdrive». В рок-балладе он обещает подруге поменяться и завязать с разгульным образом жизни, даже готов свести все свои тату. Однако между героями есть непреодолимое препятствие.