Актер Алексей Янин умер спустя 8 лет после тяжелого инсульта. Ему было 40 лет

Алексей Янин родился 14 марта 1983 года в Москве. Он окончил в 2004 году Театральное училище имени Щепкина, после чего поступил на службу в РАМТ. Актер снялся более чем в 20 кинопроектах, в том числе в сериалах «Клуб», «Студенты» и «Фурцева. Легенда о Екатерине».