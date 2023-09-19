Актер Алексей Янин умер спустя 8 лет после тяжелого инсульта. Ему было 40 лет

Российский актер Алексей Янин скончался в возрасте 40 лет. Последние восемь лет он боролся с последствиями тяжелого инсульта. Об этом сообщили в Российском академическом молодежном театре.
Актер умер 19 сентября в реанимации — там он находился со 2 сентября. По словам родственников Янина, его сердце не выдержало. Жена артиста узнала о его смерти от заведующего реанимацией.
Где и когда пройдет прощание с Яниным, пока неизвестно. Об этом объявят позже, заявили в РАМТ. В театре принесли соболезнования родным и близким актера. «Скорбим вместе с вами!» — написали в сообщении представители РАМТ.
Алексей Янин родился 14 марта 1983 года в Москве. Он окончил в 2004 году Театральное училище имени Щепкина, после чего поступил на службу в РАМТ. Актер снялся более чем в 20 кинопроектах, в том числе в сериалах «Клуб», «Студенты» и «Фурцева. Легенда о Екатерине».
В 2015 году Янин перенес обширный инсульт. Актера парализовало, ему пришлось сделать несколько операций, после которых он несколько месяцев находился в коме. Мама и супруга артиста помогали ему реабилитироваться.
В начале сентября 2023 года в СМИ уже поступала информация о смерти Янина. Однако жена актера опровергла эту информацию. Тогда она сообщила, что Янин находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации в коме.