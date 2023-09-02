Умер актер Алексей Янин

В возрасте 40 лет умер актер театра и кино Алексей Янин, сообщили в Российском академическом театре. Артист входил в его труппу.
Последние восемь лет Алексей Янин боролся с последствиями тяжелого инсульта, уточнили в учреждении. Все эти годы театр и коллеги оказывали посильную помощь Алексею и его семье, говорится в сообщении на сайте.
По информации телеграм-канала Mash, Янина экстренно госпитализировали вечером 1 сентября. Скорая доставила его в институт Склифосовского после судорожного припадка и приступа эпилепсии.
В 2015 году Янин перенес обширный инсульт, после этого он потерял способность ходить, самостоятельно есть и говорить. Последние восемь лет он переживал последствия острого нарушения кровоснабжения головного мозга и был прикован к инвалидному креслу.
Карьера Янина на телеэкране началась в 2003 году, его первой ролью стало появление в сериале «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», а наиболее запомнившейся стало участие в сериале «Клуб», всего он снялся в более чем 20 картинах. Среди его других работ есть сериалы «Фурцева. Легенда о Екатерине» и «Опережая выстрел», а также фильм «С.С.Д.».