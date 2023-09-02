Умер актер Алексей Янин

Карьера Янина на телеэкране началась в 2003 году, его первой ролью стало появление в сериале «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», а наиболее запомнившейся стало участие в сериале «Клуб», всего он снялся в более чем 20 картинах. Среди его других работ есть сериалы «Фурцева. Легенда о Екатерине» и «Опережая выстрел», а также фильм «С.С.Д.».