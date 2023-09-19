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«Главное — не поддаваться панике»: вышел тизер-трейлер «Перси Джексона и олимпийцев»

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:06

Disney+ выпустил тизер-трейлер грядущего сериала «Перси Джексон и олимпийцы». Первый сезон дебютирует на стриминге 20 декабря, под Рождество.

Сюжет рассказывает о 12-летнем мальчике, который после необычного инцидента в школе (на него нападает учитель-монстр) узнает о своем божественном происхождении. Затем он узнает от своей мамы Салли, что является полубогом.

Она отправляет его в специальный лагерь, где бы он мог отточить свои божественные способности. Там ему рассказывают, что его отец — бог моря Посейдон. Вместе с этим он узнает, что его обвиняют в краже молнии Зевса.

В сериале снялись Уокер Скобелл, Вирджиния Кулл, Лин-Мануэль Миранда, Меган Маллалли, Джейсон Манцукас, Джей Дюпласс, Глинн Терман, Оливия Мортон, Сюзанна Крайер, Чарли Бушнелл, Диор Гудджон и другие.

Сценарий к первым двум эпизодам написал автор фантастических романов, которые легли в основу проекта, Рик Риордан совместно с Джоном Стайнбергом. В качестве режиссера выступил Джеймс Бобин.

Тем временем писатель сам подготовил новую книгу про Перси Джексона, которая поступит в продажу в сентябре. Она будет называться «Перси Джексон и олимпийцы: Чаша богов».

Киностудия 20th Century уже пыталась адаптировать книги о Перси Джексоне в 2010-м и 2013 годах, однако фильмы раскритиковали и критики, и поклонники романов.

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Вирджиния КуллМеган МаллаллиДжейсон МанцукасДжей ДюплассГлинн ТерманДжеймс Бобин
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