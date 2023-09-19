Microsoft добавила в Paint функции из Photoshop. Теперь программа поддерживает слои и прозрачность

В новой версии Paint у пользователей появится возможность добавлять новые слои, перемещать их, изменять порядок, объединять, дублировать и другое, чтобы создавать более сложные и детальные картинки с наложенными друг на друга элементами. Прозрачность позволит работать с изображениями в формате PNG, что дополнит недавнее обновление программы — инструмент для удаления фона.