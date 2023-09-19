Microsoft добавила в Paint функции из Photoshop. Теперь программа поддерживает слои и прозрачность

Microsoft добавила во встроенную на Windows программу для рисования Paint слои и прозрачность. Пока что функции доступны в тестовых сборках, сообщается в блоге корпорации.
В новой версии Paint у пользователей появится возможность добавлять новые слои, перемещать их, изменять порядок, объединять, дублировать и другое, чтобы создавать более сложные и детальные картинки с наложенными друг на друга элементами. Прозрачность позволит работать с изображениями в формате PNG, что дополнит недавнее обновление программы — инструмент для удаления фона.
Новые функции Paint давно считаются базовыми в другой программе — Adobe Photoshop. В отличие от программы Windows, она платная и включает в себя еще больше функций для работы с изображениями.
The Verge пишет, что нововведения «выглядят победой для пользователей Windows, которым нужна простая работа с изображениями без дорогостоящих подписок». «Я жду тот день, когда смогу сказать членам семьи, что можно использовать Paint для создания простых семейных фотоколлажей вместо ящика Пандоры — бесплатной пробной версии Photoshop», — сказал автор издания Антонио Ди Бенедетто.
Чтобы опробовать новые инструменты Paint, нужно подписаться на каналы Windows Insider Canary или Dev Channels и дождаться обновления. Однако оно может быть доступно не всем сразу.
Ранее стало известно, что в Paint внедрят нейросеть для генерации изображений по заданным критериям. Она также сможет идентифицировать объекты и людей на фотографиях и распознавать текст на скриншотах.