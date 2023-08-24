Реклама
Новости

В Microsoft Paint внедрят нейросеть. Она позволит генерировать изображения

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:24

В графический редактор Microsoft Paint внедрят нейросеть. Элементы искусственного интеллекта станут доступны пользователям операционной системы Windows 11, сообщил портал Windows Central.

Также c помощью ИИ будут усовершенствованы программы Microsoft Photos, Snipping Tool и Camera. Нейросеть позволит идентифицировать объекты и людей на фотографиях, а также распознавать текст на скриншотах.

В Paint же появится возможность генерировать изображения на основе критериев, заданных пользователем. ИИ будет работать в графическом редакторе так же, как и в Bing Image Creator.

Когда именно элементы ИИ появятся в Windows 11, неизвестно. По данным СМИ, работа над внедрением нейросети в классические программы Microsoft в данный момент находится на экспериментальной стадии.

Предполагается, что детали о включении ИИ в Windows будут раскрыты в сентябре на конференции Microsoft, а первые результаты работы специалистов можно будет увидеть в обновлении ОС, запланированном на 2024 год.

расскажите друзьям
теги
Microsoft
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»