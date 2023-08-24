В Microsoft Paint внедрят нейросеть. Она позволит генерировать изображения

Также c помощью ИИ будут усовершенствованы программы Microsoft Photos, Snipping Tool и Camera. Нейросеть позволит идентифицировать объекты и людей на фотографиях, а также распознавать текст на скриншотах.
В Paint же появится возможность генерировать изображения на основе критериев, заданных пользователем. ИИ будет работать в графическом редакторе так же, как и в Bing Image Creator.
Когда именно элементы ИИ появятся в Windows 11, неизвестно. По данным СМИ, работа над внедрением нейросети в классические программы Microsoft в данный момент находится на экспериментальной стадии.
Предполагается, что детали о включении ИИ в Windows будут раскрыты в сентябре на конференции Microsoft, а первые результаты работы специалистов можно будет увидеть в обновлении ОС, запланированном на 2024 год.