Мэрилина Мэнсона оштрафовали за плевок и сморкание в операторшу на концерте

Мэрилина Мэнсона приговорили к 20 часам общественных работ и штрафу в 1400 долларов за то, что он плюнул и высморкался в операторшу во время концерта. Рок-звезда не стал оспаривать обвинение, сообщает Би-би-си и Page Six.
Инцидент произошел еще в 2019 году. Согласно отчету полиции, Мэнсон плюнул в Сьюзан Фонтейн, когда она снимала его выступление в павильоне Bank of New Hampshire в Гилфорде. На записи видно, как артист подносит лицо к объективу и плюет, а после возвращается, встает на колено, зажимает одну ноздрю и выплескивает «значительное количество слизи». Затем он смеется над этим.
«Меня не подвергали такому унижению и обращению до него. Для меня плевание и сморкание в меня было самым отвратительным поступком, который когда‑либо делал человек», — заявляла Фонтейн в суде.
Поначалу Мэнсон не признавал себя виновным, а потом отказался оспаривать обвинение, но это не значит, что он с ним согласился. Суд разрешил музыканту выполнять работы в Калифорнии, где он и живет, и обязал до 4 февраля 2024 года предоставить доказательства, что он исполнил наказание. Вдобавок Мэнсон обязан сообщать полиции о любых концертах, запланированных в Нью-Гэмпшире в течение двух лет.
В последние годы Мэнсон столкнулся с многочисленными обвинениями в сексуализированном насилии и пытался судиться с предполагаемой жертвой, утверждая, что она нанесла вред его карьере. В январе музыкант достиг соглашения о прекращении дела.