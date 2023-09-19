Мэрилина Мэнсона оштрафовали за плевок и сморкание в операторшу на концерте

Поначалу Мэнсон не признавал себя виновным, а потом отказался оспаривать обвинение, но это не значит, что он с ним согласился. Суд разрешил музыканту выполнять работы в Калифорнии, где он и живет, и обязал до 4 февраля 2024 года предоставить доказательства, что он исполнил наказание. Вдобавок Мэнсон обязан сообщать полиции о любых концертах, запланированных в Нью-Гэмпшире в течение двух лет.