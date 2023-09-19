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В Москве возбудили дело об угрозах убийством корреспонденту Шурыгину. Ему прислали статуэтку Жукова

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:58

Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело после неоднократных угроз корреспонденту и военному эксперту Первого канала Владиславу Шурыгину, сообщает ТАСС. Там предполагают, что угрозы связаны с его деятельностью: он делает репортажи из зоны боевых действий на территории Украины.

В апреле сообщалось, что военным экспертам Константину Исаеву и Константину Сивкову, сотруднику ТАСС Михаилу Терещенко и политологу Тимофею Сергейцеву, а также Шурыгину пришли посылки с гипсовыми бюстами маршала Георгия Жукова. Предмет напоминал статуэтку, которой взорвали блогера Максима Фомина (псевдоним Владлен Татарский).

Подозреваемой по делу об убийстве Фомина проходит Дарья Трепова. СК обвиняет ее в совершении теракта, в ходе которого также пострадали 40 человек, и незаконном обороте взрывчатых веществ (внутри статуэтки была взрывчатка).

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Владислав ШурыгинГеоргий ЖуковМаксим ФоминКонстантин ИсаевКонстантин СивковМихаил ТерещенкоТимофей СергейцевВладлен ТатарскийДарья Трепова
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