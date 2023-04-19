РИА «Новости»: российские военные эксперты получили по почте посылки с бюстами

Российские военные эксперты и журналисты получили по почте посылки с бюстами, сообщил РИА «Новости» доктор военных наук Константин Сивков. Информагентство пишет, что содержимое посылок было похоже на статуэтку, которой взорвали блогера Максима Фомина (псевдоним — Владлен Татарский).
«В мой адрес пришло сообщение от СДЭК, что мне пришла посылка и курьер должен ее доставить. Я перевел доставку с курьерской на выдачу в пункте СДЭК, написал заявление в полицию. Посылку вскрывала полиция и взрывники. <…> Бюст был позолочен точно так же, как и та статуэтка, которую получил Владлен Татарский», — рассказал Сивков.
По словам собеседника, такие же посылки получили «крупный философ, несколько военкоров и военных экспертов». Сивков отказался называть их имена, сославшись на тайну следствия.
Сивков и еще один человек получили гипсовые бюсты маршала Жукова, что получили остальные, он не знает. Ни в одном из бюстов взрывчатки не нашли. По данным «Новостей», все посылки отправил один и тот же человек, вероятно из Ульяновска.
Сивков назвал посылку попыткой устрашения, организованной в СБУ или в Главном разведуправлении украинского Генштаба. Он отметил, что получателями стали только те, кто поддерживает военную спецоперацию и российские власти.