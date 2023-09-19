Реклама
Новости

Мизулину «завалили» жалобами на главу Приморья. Тот предложил отправлять школьников в лагеря КНДР

Максим Саблин
Сегодня в 12:45

Екатерина Мизулина рассказала, что ее «завалили сообщениями» после того, как губернатор Приморского края рассказал о возможности отправить школьников в лагеря Северной Кореи.

Она также приложила несколько скриншотов этих жалоб. «Можно ли вообще считать предложение [отправлять школьников в Северную Корею] хорошим?», — удивляется автор одной из них.

«Думаю, никому бы не хотелось», — пишет другой. «Что происходит и правда ли этого? Мне страшно», — делится третий.

«Губернатор Приморского края заявил лишь о перспективе „дружеских обменов“ для школьников. Естественно, если такая договоренность и будет, то учащиеся поедут на добровольной основе. Беспокоиться не нужно», — уверена глава Лиги безопасного интернета.

1 из 5
2 из 5
3 из 5
4 из 5
5 из 5

О намерении обсудить с главой Северной Кореи обмен школьными группами для летнего отдыха губернатор Примоского края Олег Кожемяко рассказал в прошлую субботу.

«Раньше, когда мы были такими, как вы, мы иногда ездили… Там у них хорошие пионерские лагеря в Корее. Поэтому, может быть, мы договоримся и кого‑нибудь отправим в пионерские лагеря, [из] встречающих. <…> Там и море потеплее», — пообещал он школьникам, встречавшим Ким Чен Ына на станции Артем.

На следующий день Кожемяко лишь подчеркнул интерес к культурному обмену с КНДР. Он написал, что готов рассмотреть «возможность обучения корейских детей в наших музыкальных и хореографических училищах».

расскажите друзьям
люди
Чен КимЕкатерина МизулинаОлег Кожемяко
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»