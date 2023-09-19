Мизулину «завалили» жалобами на главу Приморья. Тот предложил отправлять школьников в лагеря КНДР

«Раньше, когда мы были такими, как вы, мы иногда ездили… Там у них хорошие пионерские лагеря в Корее. Поэтому, может быть, мы договоримся и кого‑нибудь отправим в пионерские лагеря, [из] встречающих. <…> Там и море потеплее», — пообещал он школьникам, встречавшим Ким Чен Ына на станции Артем.