Мизулину «завалили» жалобами на главу Приморья. Тот предложил отправлять школьников в лагеря КНДР

Екатерина Мизулина рассказала, что ее «завалили сообщениями» после того, как губернатор Приморского края рассказал о возможности отправить школьников в лагеря Северной Кореи.
Она также приложила несколько скриншотов этих жалоб. «Можно ли вообще считать предложение [отправлять школьников в Северную Корею] хорошим?», — удивляется автор одной из них.
«Думаю, никому бы не хотелось», — пишет другой. «Что происходит и правда ли этого? Мне страшно», — делится третий.
«Губернатор Приморского края заявил лишь о перспективе „дружеских обменов“ для школьников. Естественно, если такая договоренность и будет, то учащиеся поедут на добровольной основе. Беспокоиться не нужно», — уверена глава Лиги безопасного интернета.
О намерении обсудить с главой Северной Кореи обмен школьными группами для летнего отдыха губернатор Примоского края Олег Кожемяко рассказал в прошлую субботу.
«Раньше, когда мы были такими, как вы, мы иногда ездили… Там у них хорошие пионерские лагеря в Корее. Поэтому, может быть, мы договоримся и кого‑нибудь отправим в пионерские лагеря, [из] встречающих. <…> Там и море потеплее», — пообещал он школьникам, встречавшим Ким Чен Ына на станции Артем.
На следующий день Кожемяко лишь подчеркнул интерес к культурному обмену с КНДР. Он написал, что готов рассмотреть «возможность обучения корейских детей в наших музыкальных и хореографических училищах».