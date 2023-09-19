В аптеках РФ возникла нехватка лекарства от инфаркта «Микардис». Его больше не поставляют

В середине сентября российские аптеки сообщили РБК о нехватке препарата для лечения депрессии «Прозак». По данным онлайн-агрегатора аптек «Мегаптека», лекарство осталось лишь в 4 из почти 2400 подключенных к сервису точек в Москве, в Петербурге — только в 2, а в Новосибирске и Казани оно отсутствует. В марте 2022-го производитель ушел из РФ.