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В аптеках РФ возникла нехватка лекарства от инфаркта «Микардис». Его больше не поставляют

Рустам Абдуллин
Сегодня в 09:58

В российских аптеках заявили о нехватке лекарственного средства «Микардис», которое назначается при артериальной гипертензии (в ряде случаев заболевание может привести к инфаркту). Это лекарство последнего поколения и в сравнении с аналогами почти не вызывает побочных эффектов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на одну из фармкомпаний.

Из аптечного онлайн-агрегатора «Мегаптека» следует, что «Микардиса» нет в наличии ни в одной из аптек Москвы и Московской области, Нижнего Новгорода, Волгограда и Саратова. Дефицит наблюдается в региональной сети «Аптека 25» и федеральной «Ригле».

Гендиректор «Здравсити» Борис Попов заявил, что число препарата начало снижаться с августа. Остатки «Микардиса» сейчас составляют около 23 000 упаковок.

Немецкий производитель препарата Boehringer Ingelheim официально не заявляла о прекращении поставок. Однако в июле 2022 года ООО «Берингер Ингельхайм» уведомило Росздравнадзор о прекращении ввоза «Микардиса» в страну, рассказали в ведомстве.

В середине сентября российские аптеки сообщили РБК о нехватке препарата для лечения депрессии «Прозак». По данным онлайн-агрегатора аптек «Мегаптека», лекарство осталось лишь в 4 из почти 2400 подключенных к сервису точек в Москве, в Петербурге — только в 2, а в Новосибирске и Казани оно отсутствует. В марте 2022-го производитель ушел из РФ.

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