Кэти Перри продала права на свою музыку за 225 млн долларов

Соучредителем Litmus Music является бывший президент Capitol Records Дэн МакКэрролл. «Кэти Перри — творческая личность, оказавшая огромное влияние на музыку, телевидение, кино и благотворительность. Для меня большая честь снова сотрудничать с ней и помогать Litmus управлять ее невероятным репертуаром», — сказал он в своем заявлении.