Кэти Перри продала права на свою музыку за 225 млн долларов

Кэти Перри продала права на свою музыку компании Litmus Music за 225 млн долларов. Об этом сообщает Deadline.
В рамках сделки компания получает права на публикацию пяти альбомов, которые певица выпустила в период с 2008 по 2020 год. Речь идет о пластинках «One of the Boys», «Teenage Dream», «Prism», «Witness» и «Smile».
Соучредителем Litmus Music является бывший президент Capitol Records Дэн МакКэрролл. «Кэти Перри — творческая личность, оказавшая огромное влияние на музыку, телевидение, кино и благотворительность. Для меня большая честь снова сотрудничать с ней и помогать Litmus управлять ее невероятным репертуаром», — сказал он в своем заявлении.
Последнее время артисты все чаще продают авторские права на свои песни. Так в январе 2023 года Джастин Бибер продал британской компании Hipgnosis Songs Capital права на все свои песни за 200 млн долларов.
В прошлом году Джастин Тимберлейк, Найл Роджерс, Кенни Чесни, Нил Янг и Нелли Фуртадо также продали права на часть своих песен Hipgnosis.