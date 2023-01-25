Джастин Бибер продал права на свои песни за 200 млн долларов

«Влияние Джастина Бибера на мировую культуру за последние 14 лет было поистине поразительным. В свои 28 лет он является одним из немногих определяющих артистов эпохи потокового вещания, которая оживила всю музыкальную индустрию, увлекая за собой лояльную и всемирную аудиторию в путешествие от подросткового феномена до культурно значимого артиста», — заметил глава Hipgnosis Songs Capital Мерк Меркуриадис.