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Джастин Бибер продал права на свои песни за 200 млн долларов

Дарья Мельникова
Сегодня в 08:59

Джастин Бибер продал британской компании Hipgnosis Songs Capital авторские права на все свои песни. Об этом сообщает Billboard.

Стоимость сделки составила чуть больше 200 млн долларов (13,7 млрд рублей). Согласно ее условиям, артист передает 100% авторских прав на все свои композиции, выпущенные до 31 декабря 2021 года, включая его последний альбом «Justice».

«Влияние Джастина Бибера на мировую культуру за последние 14 лет было поистине поразительным. В свои 28 лет он является одним из немногих определяющих артистов эпохи потокового вещания, которая оживила всю музыкальную индустрию, увлекая за собой лояльную и всемирную аудиторию в путешествие от подросткового феномена до культурно значимого артиста», — заметил глава Hipgnosis Songs Capital Мерк Меркуриадис.

Billboard подчеркивает, что эта покупка входит в число крупнейших сделок, когда‑либо заключенных с артистами до 70 лет. В прошлом году Джастин Тимберлейк, Нил Роджерс, Кенни Чесни, Нил Янг и Нелли Фуртадо продали права на часть своих песен Hipgnosis.

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