«Фонтанка»: вдова Евгения Пригожина сменила фамилию

Вдова главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина официально сменила фамилию после смерти мужа. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на данные системы СПАРК.
Согласно им, Любовь Пригожина стала Любовью Кряжевой. Женщина вернула свою девичью фамилию, в системе СПАРК данные о новой фамилии вдовы Пригожина появились 15 сентября.
Евгений Пригожин погиб 23 августа, в ходе крушения бизнес-джета Embraer ERJ 135 в Тверской области. Вместе с Пригожиным погибли еще шесть пассажиров и три члена экипажа.
Евгения Пригожина похоронили на Пороховском кладбище 29 августа. Прощание с ним прошло в закрытом формате. Журналисты и все желающие смогли посетить могилу 30 августа.