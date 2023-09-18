Сергей Собянин отправил в отставку правительство Москвы и префектов, следует из указа на сайте мэра города. Чиновники будут исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина.
18 сентября в концертном зале «Зарядье» состоялась инаугурация мэра. Там присутствовали Владимир Путин, патриарх Кирилл, глава ВТБ Андрей Костин, гендиректор Ростеха Сергей Чемезов и другие.
Собянин в четвертый раз вступил в должность московского мэра. Он стал московским градоначальником в 2010 году, заменив на этом посту отправленного в отставку Юрия Лужкова. С тех пор Собянин пока не уступал свою должность другим кандидатам на выборах.
По официальным данным, на последних выборах Собянин набрал 76,39% — это 2,5 млн голосов. Следующим по числу набранных процентов стал Леонид Зюганов (8,11%, или 265 тыс. голосов).